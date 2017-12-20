Із залізниці за ніч вивезли понад 9 тис. куб. м снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Упродовж ночі із об’єктів залізничної інфраструктури вивезено понад 9 тис. куб. м снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
"За минулу ніч з об’єктів залізничної інфраструктури було вивезено понад 9 тис. куб. м снігу. На снігоочисних роботах працювало 830 залізничників та 12 снігоочисних машин. Затримок поїздів через негоду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що від снігу очищено 24 пасажирські платформи, 46 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.
Впродовж ночі опади у вигляді снігу спостерігалися на території Південно-Західної, Одеській, Львівської та Південної залізниць.
При цьому впродовж дня 19 грудня на снігоочисних роботах працювало 1788 залізничників та було вивезено майже 8 тис. куб. м снігу.