В связи с летней жарой в Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов, таких как свежее мясо, молочные продукты и кондитерские изделия с кремом, чтобы предотвратить вспышки кишечных заболеваний.
Из-за летней жары в столице, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что в течение 3 до 7 июля, в Киеве будут продолжаться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.
В связи с ростом среднесуточной температуры воздуха с сегодняшнего дня на них временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания, а именно: свежего мяса, мясопродуктов, колбасных изделий, живой и свежемороженой рыбы, морепродуктов, молока, молочной продукции, яиц птицы, кондитерских изделий с кремом и тому подобное.
В ведомстве добавляют, что персональную ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, что может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий - организаторов ярмарок.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
Ознакомиться с перечнем локаций, где проводятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки можно по ссылке.
Напомним
По состоянию на 2 июля, из-за жары в Киеве фиксируют повышенный уровень диоксида серы, оксида углерода и формальдегида в воздухе.