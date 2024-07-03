Из-за летней жары в столице, на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов. Об этом заявили в КГГА, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в течение 3 до 7 июля, в Киеве будут продолжаться продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

В связи с ростом среднесуточной температуры воздуха с сегодняшнего дня на них временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания, а именно: свежего мяса, мясопродуктов, колбасных изделий, живой и свежемороженой рыбы, морепродуктов, молока, молочной продукции, яиц птицы, кондитерских изделий с кремом и тому подобное. - резюмировали в КГГА.

В ведомстве добавляют, что персональную ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, что может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий - организаторов ярмарок.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Ознакомиться с перечнем локаций, где проводятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки можно по ссылке.

Напомним

По состоянию на 2 июля, из-за жары в Киеве фиксируют повышенный уровень диоксида серы, оксида углерода и формальдегида в воздухе.