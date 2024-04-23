Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

На днях в Черкасской области из-за поднятия уровня воды возможны подтопления пойм и пониженных приречных территорий в верховье Кременчугского водохранилища. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, передает УНН.

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По его словам, сейчас объявлен первый уровень опасности - желтый.

Ближайшие несколько дней, вследствие пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ и обильных дождей, возможны подтопления пойм и пониженных приречных территорий в верховье Кременчугского водохранилища - предупредил Табурец.

Отмечается, что сейчас фиксируется стремительное повышение уровня воды в пределах Крещатика Мошновской тергромады. Сейчас подтоплений частных домов не зафиксировано.

Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

Вместе с тем в ОВА есть информация о объеме воды, которая будет поступать из Киевского водохранилища и Десны в ближайшее время.

Работают оперативно-мобильные группы для мониторинга ситуации и быстрого реагирования - в случае прямой угрозы населению. По прогнозам специалистов, масштабов и последствий прошлогоднего половодья не ожидаем - подытожил глава ОВА.

Напомним,

В Киеве река Днепр достигла самого высокого уровня этой весной - 636 см, но угрозы подтопления столицы нет.