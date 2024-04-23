Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  107855 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  138450 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  138707 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  141610 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  120307 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157031 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224465 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  440843 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175572 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131805 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

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В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

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В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

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22 апреля 2024, 13:19  •  176838 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  440843 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  359813 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  406599 просмотра

Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Из-за сильных дождей и пропуска воды через днепровские водохранилища в ближайшие дни в Черкасской области ожидается подтопление пойм и низменных участков рек в верховьях Кременчугского водохранилища.

Общество •   •  6929 просмотра
Из-за весеннего половодья в Черкасской области возможно подтопление территорий вблизи Кременчугского водохранилища - ОВА

Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

российские власти планируют усилить меры безопасности и наблюдательные комплексы на Керченском мосту, соединяющем Крым с россией, с приближением майских праздников и летнего туристического сезона, с возможными ограничениями движения в случае угрозы ракетной атаки.

Война •   •  10600 просмотра
Оккупанты хотят увеличить количество смотровых комплексов на Керченском мосту

В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

Фестиваль украинской писанки, на котором будут представлены традиции писанкарства из разных регионов, мастер-классы, благотворительный аукцион и попытка установления мирового рекорда по массовой росписи писанок, состоится 30 апреля в киевском инновационном парке UNIT. CITY.

Анонсы •   •  9474 просмотра
В Киеве пройдет фестиваль "Украинская писанка", на котором планируют установить мировой рекорд по росписи писанок

В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

В апреле в Украине резко возросло количество заявок на перерегистрацию автомобилей, причем наибольшим спросом пользовалась перерегистрация по договорам купли-продажи и дарения, сообщает Министерство внутренних дел.

Общество •   •  10592 просмотра
В апреле в Украине резко вырос спрос на перерегистрацию авто - МВД

Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Восемь человек получили ранения, в том числе 23-летняя девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой, в результате российского ракетного удара по Днепровскому району, и еще двое были ранены в результате обстрела Никопольского района.

Война •   •  13419 просмотра
Ракетный удар по Днепровскому району: количество пострадавших возросло до восьми

Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Instagram обнаружены рекламные приложения, которые генерируют несанкционированные изображения обнаженной натуры с помощью искусственного интеллекта. Meta быстро удалила после того, как расследователи предупредили корпорацию социальных сетей; однако фейки, созданные искусственным интеллектом, могут еще неоднократно появиться.

Технологии •   •  19003 просмотра
Instagram засекли на использовании приложений с обнаженной натурой, сгенерированных искусственным интеллектом

В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

В центрах выдачи паспортов в Варшаве мужчины стоят в длиннющих очередях из-за ограничений на выдачу документов украинцам призывного возраста, в то время как для детей и женщин услуги остаются доступными.

Война •   •  14887 просмотра
В Варшаве украинцы выстроились в длинные очереди в центре выдачи паспортов: проблемы с документами возникли у мужчин

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

ЕС рассматривает возможность введения санкций против более 10 компаний из россии, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за импорт запрещенных европейских товаров на миллионы евро для использования российским военно-оборонным комплексом, несмотря на значительные торговые ограничения.

Война •   •  12715 просмотра
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.

спорт •   •  11670 просмотра
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче

Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.

Новости Мира •   •  11528 просмотра
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб