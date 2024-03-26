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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды
Высокий уровень воды на реках Черниговской области может вызвать подтопление пойменных территорий и дорог, нарушив транспортное сообщение с некоторыми селами.
ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь
Украинские удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота россии в Севастополе, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать российские силы от передислокации в западную часть Черного моря и ограничивать боеспособность флота.
Бывшая девушка Илона Маска рассказала о своем новом возлюбленном в Instagram
Бывшая девушка Илона Маска Граймс показала своего нового бойфренда, музыкального продюсера Анима (Маттео Миллери), на романтических фотографиях в Instagram.
В Киеве отопительный сезон планируют завершать 28 марта
Киев планирует завершить отопительный сезон 28 марта из-за значительного потепления, что позволит городу экономить энергию.
Быстрая ликвидация "Конкорда" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов - соучредитель банка Соседка
Быстрая ликвидация банка "Конкорд" не входит в планы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ведь со счетов финансового учреждения Фонд получает около 8 миллионов гривен ежемесячно.
В Харькове армия рф ударила по гражданской жилой инфраструктуре - ОВА
Российские войска попали в жилой район Харькова, информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Британская разведка: рф не хватает солдат на новые военные округа из-за войны в Украине
россии не хватает солдат для формирования новых военных округов из-за того, что ее войска участвуют в войне в Украине.
Подоляк отреагировал на слова путина об участии Украины в теракте: удивляет, что некоторые политики еще считают его дееспособным
Подоляк отверг обвинения путина в причастности Украины к московскому теракту, как неадекватные и бессмысленные, спрашивая, почему некоторые политики до сих пор считают Путина способным к переговорам или договоренностям.
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
Европейская Бизнес Ассоциация отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных Государственной налоговой службой с конца февраля. В ЕБА предлагают ГНС вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний.
На оккупированной Луганщине россияне составляют списки "забронированных" работников накануне принудительной мобилизации - ОВА
россияне готовятся усилить принудительную мобилизацию местного населения в оккупированной Луганской области, собирая списки необходимых работников, которые будут освобождены от призыва, и отменяя отсрочки для тех, кто не попал в списки.