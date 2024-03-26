Возможно затопление дорог: на реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды

На реках Черниговской области удерживаются высокие уровни воды, из-за данных сложных условий возможно затопление дорог. В связи с этим объявлен I и II уровень опасности. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

26 - 28 марта на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности - желтый), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа и Днепра в Черниговском районе (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним

В Одессе коммунальные службы в усиленном режиме борются с последствиями непогоды. Из-за дождей и штормового ветра в городе повалены деревья, есть подтопления некоторых улиц.