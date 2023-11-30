Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

В связи с событиями на Ближнем Востоке, Германия усилила охрану рождественских ярмарок из-за угрозы терактов. Об этом изданию BILD заявил председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт, пишет УНН.

В связи с событиями на Ближнем Востоке на рождественских ярмарках в Германии возникла террористическая угроза. Из-за своего христианского происхождения эти праздники становятся мишенью для нападений исламистских террористов, - сказал Райнер Вендт.

Детали

Рождественские ярмарки открываются по всей Германии, при этом Федеральное агентство по защите конституции сообщает, что риск нападений на них "сильно вырос". Кроме того, правоохранители отчитались о задержании двух подростков, которые, как утверждается, готовили нападение 1 декабря.

Отмечается, что в некоторых городах, например, таких, как Франкфурт или Штутгарт уже приняты беспрецедентные меры безопасности. Да, в Франкфурте установили специальные металлические ограждения, а на улицы вышло больше полицейских, чем когда-либо до этого.

В Штутгарте вокруг рыночной площади, где проходит рождественская ярмарка, также были установлены столбы, которые из-за большого веса можно перемещать только с помощью вилочного погрузчика. Производитель утверждает, что они могут остановить любой автомобиль.

Дополнение

Ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплац охраняет особенно тщательно. В 2016 году террорист врезался здесь в толпу на автомобиле. Тогда 12 человек погибли, 67 получили ранения.

Я был здесь в тот день, когда произошло нападение. Буквально за десять минут до него. Через год мне стало трудно здесь бывать, но сегодня у меня нет никакого беспокойства. Все защищено, - отметил Вендт.

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