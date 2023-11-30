Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  101503 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  172866 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  168907 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  190406 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  184215 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  168516 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  160358 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  155725 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  162416 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188070 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169713 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168151 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155097 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36626 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153652 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
iz-za-ugrozi-teraktov-germaniya-usilila-okhranu-rozhdestvenskikh-yarmarok

Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:53  •  8175 просмотра

Read in English

Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.

В связи с событиями на Ближнем Востоке, Германия усилила охрану рождественских ярмарок из-за угрозы терактов. Об этом изданию BILD заявил председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт, пишет УНН.

В связи с событиями на Ближнем Востоке на рождественских ярмарках в Германии возникла террористическая угроза. Из-за своего христианского происхождения эти праздники становятся мишенью для нападений исламистских террористов,

- сказал Райнер Вендт.

Детали

Рождественские ярмарки открываются по всей Германии, при этом Федеральное агентство по защите конституции сообщает, что риск нападений на них "сильно вырос". Кроме того, правоохранители отчитались о задержании двух подростков, которые, как утверждается, готовили нападение 1 декабря.

Отмечается, что в некоторых городах, например, таких, как Франкфурт или Штутгарт уже приняты беспрецедентные меры безопасности. Да, в Франкфурте установили специальные металлические ограждения, а на улицы вышло больше полицейских, чем когда-либо до этого.

В Штутгарте вокруг рыночной площади, где проходит рождественская ярмарка, также были установлены столбы, которые из-за большого веса можно перемещать только с помощью вилочного погрузчика. Производитель утверждает, что они могут остановить любой автомобиль.

Дополнение

Ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплац охраняет особенно тщательно. В 2016 году террорист врезался здесь в толпу на автомобиле. Тогда 12 человек погибли, 67 получили ранения.

Я был здесь в тот день, когда произошло нападение. Буквально за десять минут до него. Через год мне стало трудно здесь бывать, но сегодня у меня нет никакого беспокойства. Все защищено,

- отметил Вендт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: в Кельне задержали двух подростков, планировавших теракт на рождественской ярмарке: один из них русский

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Новости Мира
Через загрозу терактів Німеччина посилила охорону різдвяних ярмарків
Due to the threat of terrorist attacks, Germany has increased the security of Christmas markets
Новости по теме

Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.

Новости Мира •   •  8175 просмотра
Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок

СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской Успенской лавре в рамках уголовного расследования относительно причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.

Криминал и ЧП •   •  7875 просмотра
СБУ подтвердила обыски в Почаевской лавре: показала фото

Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский

Зеленский считает, что ментально вернуть Донбасс будет сложнее, чем Крым, из-за его 10-летней линии соприкосновения и продолжающегося конфликта. Он подчеркнул сложность изменения менталитета оккупированных народов.

Политика •   •  16768 просмотра
Донбасс вернуть ментально сложнее, чем Крым - Зеленский

Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

В Херсоне в результате российского обстрела был ранен 71-летний мужчина; ему была оказана амбулаторная медицинская помощь в связи с травмами от взрыва.

Война •   •  16622 просмотра
Утренний обстрел Херсона: оккупанты ранили мужчину

рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.

Война •   •  15575 просмотра
рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна предупреждает о возможном закрытии границы с рф на фоне роста притока мигрантов, описывая это как гибридную атаку москвы.

Новости Мира •   •  11960 просмотра
Эстония готова закрыть границу с россией из-за "гибридной атаки" с мигрантами

В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

В Черновцах патрульные полицейские спасли мужчину, который страдал от переохлаждения, оказав ему первую медицинскую помощь до того, как он был госпитализирован. Они отреагировали после сообщений о человеке, который нуждается в срочной помощи на улице Сторожинецкого.

Общество •   •  12068 просмотра
В Черновцах патрульные спасли мужчину от переохлаждения

россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, повредив жилые здания и автомобиль, сообщений о жертвах пока нет.

Война •   •  17526 просмотра
россияне обстреляли Корабельный район Херсона: попали в жилые кварталы

СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника

Служба безопасности Украины взорвала Северомуйский тоннель в бурятии, нарушив ключевой маршрут поставок российских военных из Китая. Операция, которая не была официально подтверждена, привела к ущербу, который в настоящее время оценивается российскими властями.

Война •   •  20040 просмотра
СБУ ночью взорвала тоннель в бурятии, который рф использует для военных поставок из Китая - источника

"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму

Движение "АТЕШ" сообщило о движении грузовиков со средствами защиты "зубы дракона" в направлении Евпатории в оккупированном Крыму, сигнализируя о подготовке рф отражать приход Сил обороны.

Война •   •  19415 просмотра
"Готовятся отражать приход Сил обороны": "АТЕШ" фиксирует вражеские грузовики с "зубами дракона" в Крыму