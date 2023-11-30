Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок
Киев • УНН
Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.
В связи с событиями на Ближнем Востоке, Германия усилила охрану рождественских ярмарок из-за угрозы терактов. Об этом изданию BILD заявил председатель профсоюза немецких полицейских Райнер Вендт, пишет УНН.
В связи с событиями на Ближнем Востоке на рождественских ярмарках в Германии возникла террористическая угроза. Из-за своего христианского происхождения эти праздники становятся мишенью для нападений исламистских террористов,
Детали
Рождественские ярмарки открываются по всей Германии, при этом Федеральное агентство по защите конституции сообщает, что риск нападений на них "сильно вырос". Кроме того, правоохранители отчитались о задержании двух подростков, которые, как утверждается, готовили нападение 1 декабря.
Отмечается, что в некоторых городах, например, таких, как Франкфурт или Штутгарт уже приняты беспрецедентные меры безопасности. Да, в Франкфурте установили специальные металлические ограждения, а на улицы вышло больше полицейских, чем когда-либо до этого.
В Штутгарте вокруг рыночной площади, где проходит рождественская ярмарка, также были установлены столбы, которые из-за большого веса можно перемещать только с помощью вилочного погрузчика. Производитель утверждает, что они могут остановить любой автомобиль.
Дополнение
Ярмарка в Берлине на площади Брайтшайдплац охраняет особенно тщательно. В 2016 году террорист врезался здесь в толпу на автомобиле. Тогда 12 человек погибли, 67 получили ранения.
Я был здесь в тот день, когда произошло нападение. Буквально за десять минут до него. Через год мне стало трудно здесь бывать, но сегодня у меня нет никакого беспокойства. Все защищено,
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Из-за угрозы терактов Германия усилила охрану рождественских ярмарок
Германия усилила меры безопасности на рождественских ярмарках из-за возросшей террористической угрозы под влиянием событий на Ближнем Востоке, включая задержание двух подростков, планировавших нападение. Крупные города Франкфурт и Штутгарт, предприняли беспрецедентные меры, такие как металлические заборы и сверхпрочные столбы.
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