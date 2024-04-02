Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света

Из-за непогоды, а именно шквального ветра, который накрыл Украину, были обесточены 276 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

По данным ведомства, больше всего обесточиваний - в Киевской области. Здесь без света около 34,2 тысячи потребителей в 120 населенных пунктах.

В Хмельницкой области без напряжения оставался 61 населенный пункт, в целом - более 9,4 тысячи абонентов.

На Закарпатье из-за непогоды - без питания 42 населенных пункта. Там сильный ветер оставил без света почти 10 тысяч потребителей.

На Житомирщине обесточены 32 населенных пункта, на Днепропетровщине - 21.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", - резюмировали в Минэнерго.

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