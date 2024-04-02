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Из-за шквального ветра в Украине около 300 населенных пунктов без света
Из-за шквального ветра обесточены 276 населенных пунктов в разных областях Украины, в частности Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Житомирской и Днепропетровской, тысячи потребителей, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Британский премьер поддержал автора "Гарри Поттера" в споре о законодательной защите трансгендеров
Британский премьер-министр Риши Сунак поддержал Джоан Роулинг, которая, возможно, нарушила шотландский закон о преступлениях на почве ненависти, назвав трансгендерных женщин мужчинами. Сунак заявил, что его партия "всегда будет защищать свободу слова" и что люди не должны преследоваться "за изложение простых фактов о биологии"
Больше всего в энергетике и агропромышленном секторе: в Украине от мобилизации забронировано около 540 тысяч человек
По данным Европейской Бизнес Ассоциации, в Украине зарезервировано около 540 000 человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации.
Непогода на Киевщине: аварии в сетях и поврежденные кровли домов в 5 районах
Непогода в Киевской области вызвала отключение электроэнергии и повреждения крыш в 5 районах, было отключено 42 линии электропередач, сообщалось о повреждении зданий, деревьев и инфраструктуры.
Франция предложит санкции на уровне ЕС против российских компаний за дезинформацию
Франция предложит общеевропейские санкции против российских компаний, распространяющих дезинформацию и дестабилизирующих Европу.
Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters
Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи в Газе со Всемирной центральной кухней после смертоносного удара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.
Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО будет посвящен разработке "дорожной карты" по вступлению Украины в Альянс.
Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил регулирование онлайн-казино и подготовку шагов для усиления контроля над индустрией.
Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года
Производственная активность в Китае росла самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев благодаря увеличению новых заказов от отечественных и иностранных клиентов, что способствовало повышению деловой уверенности до 11-месячного максимума.
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18
В Днепре количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 18, среди 12 госпитализированных - 5 детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.