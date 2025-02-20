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Из-за российской атаки на ТЭЦ в Николаеве без отопления остались 44 дома

Из-за российской атаки на ТЭЦ в Николаеве без отопления остались 44 дома

Киев  •  УНН

 • 7057 просмотра

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Из-за российского обстрела ТЭЦ в Николаеве произошла авария в системе теплоснабжения. 44 жилых дома на 10 улицах города остались без отопления, продолжаются восстановительные работы.

В Николаеве из-за вражеского обстрела ТЭЦ произошла авария в системе теплоснабжения, в результате чего без отопления остались 44 дома. Об этом написал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.

Последствия вражеского обстрела по ТЭЦ продолжаются. Утром произошла авария в системе. Отключено 44 жилых дома

- написал Ким.

По его словам, сейчас продолжаются работы по восстановлению.

"Буду информировать. Держимся", - добавил Ким.

Временно отключили теплоснабжение на улицах:

- Садовая ул: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50;

- Севастопольская ул: 41, 43, 43/1, 47, 47а;

- ул. Игоря Бедзая: 58, 60, 62, 97, 99, 99а;

- пр. Центральный: 97;

- ул. Ковальская: 58б, 58а, 58;

- ул. 2-я Слободская: 71, 73, 75;

- ул. Пограничная: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а;

Гражданская ул: 42Б;

- ул. 1-я Слободская: 74.

Напомним

россия ночью 20 февраля выпустила 14 ракет и 161 дрон по Украине за ночь: 80 дронов сбито, 78 не достигли целей.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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