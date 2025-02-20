Через російську атаку на ТЕЦ у Миколаєві без опалення залишились 44 будинки

У Миколаєві через ворожий обстріл ТЕЦ сталася аварія в системі теплопостачання, внаслідок чого без опалення залишились 44 будинки. Про це написав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає УНН.

Наслідки ворожого обстрілу по ТЕЦ продовжуються. Зранку відбулась аварія в системі. Відключено 44 житлових будинки – написав Кім.

За його словами, наразі тривають роботи з відновлення.

"Буду інформувати. Тримаємось", – додав Кім.

Тимчасово відключили теплопостачання на вулицях:

- вул. Садова: 9, 11, 13, 15, 29а, 31а, 31/2, 46/1, 2, 3, 4, 5, 6, 48, 50;

- вул. Севастопольська: 41, 43, 43/1, 47, 47а;

- вул. Ігоря Бедзая: 58, 60, 62, 97, 99, 99а;

- пр. Центральний: 97;

- вул. Ковальська: 58б, 58а, 58;

- вул. 2-а Слобідська: 71, 73, 75;

- вул. Погранична: 43, 43а, 45, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 69, 69а, 63а;

вул. Громадянська: 42Б;

- вул. 1-а Слобідська: 74.

Нагадаємо

росія вночі 20 лютого випустила 14 ракет та 161 дрон по Україні за ніч: 80 дронів збито, 78 не досягли цілей.

