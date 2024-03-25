Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр

Трехэтажное нежилое здание в Печерском районе подверглось разрушениям из-за падения обломков во время вражеской ракетной атаки на Киев, один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте - написал Кличко в соцсетях.

В КГВА уточнили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание без последующего горения. И также указали, что, предварительно, пострадал один человек.

Напомним

Утром 25 марта в Киеве прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе.

Мэр Киева указал, что были вызовы экстренных служб в три района столицы.