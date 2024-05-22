Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
22 мая в результате российских ракетных ударов был разрушен детский сад и повреждены жилые здания, магазины и другая инфраструктура в центральной части Чугуева, в результате чего 8 человек получили ранения.
В результате ракетных ударов российских войск по центру Чугуева в Харьковской области уже 8 пострадавших, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, среди них: двое мужчин в возрасте 28 т 67 лет и шесть женщин
По данным следствия, 22 мая около 8:00 российская армия нанесла ракетные удары по центральной части города Чугуев. Полностью разрушен детский сад, повреждены прилегающие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и тому подобное.
По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории белгородской области рф.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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