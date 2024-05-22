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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

Из-за ракетной атаки рф на Чугуев уже 8 пострадавших: прокуратура показала последствия

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 08:55  •  1914 просмотра

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22 мая в результате российских ракетных ударов был разрушен детский сад и повреждены жилые здания, магазины и другая инфраструктура в центральной части Чугуева, в результате чего 8 человек получили ранения.

В результате ракетных ударов российских войск по центру Чугуева в Харьковской области уже 8 пострадавших, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Острую реакцию на стресс и ранения получили 8 человек, среди них: двое мужчин в возрасте 28 т 67 лет и шесть женщин

- сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По данным следствия, 22 мая около 8:00 российская армия нанесла ракетные удары по центральной части города Чугуев. Полностью разрушен детский сад, повреждены прилегающие жилые дома, магазины, офисные помещения, автомобили, административные здания и тому подобное.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя ракетами С-400 с территории белгородской области рф.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

рф дважды за сегодня неудачно пыталась атаковать район села Липцы на Харьковщине, на Купянском направлении продолжается 5 боестолкновений - Генштаб22 мая 2024, 08:42 • 3724 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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