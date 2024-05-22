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Через ракетну атаку рф на Чугуїв уже 8 постраждалих: прокуратура показала наслідки

Через ракетну атаку рф на Чугуїв уже 8 постраждалих: прокуратура показала наслідки

Київ • УНН

 • 18944 перегляди

22 травня в результаті російських ракетних ударів був зруйнований дитячий садок і пошкоджені житлові будівлі, магазини та інша інфраструктура в центральній частині Чугуєва, у результаті чого 8 осіб отримали поранення.

Внаслідок ракетних ударів російських військ по центру Чугуєва у Харківській області вже 8 постраждалих, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок

- повідомили у прокуратурі у соцмережах.

За даними слідства, 22 травня близько 8:00 російська армія завдала ракетні удари по центральній частині міста Чугуїв. Повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

рф сьогодні двічі невдало намагалась атакувати район села Липці на Харківщині, на Куп’янському напрямку триває 5 боєзіткнень - Генштаб 22.05.24, 11:42 • 23296 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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