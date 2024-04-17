Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  115446 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  115271 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  117382 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  110043 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  124682 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136935 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136879 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123624 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103281 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203732 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

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16 апреля 2024, 09:20  •  156711 просмотра
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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  416302 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  429977 просмотра

Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.

Война •   •  2401 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.

Общество •   •  2177 просмотра
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Из-за ухудшения погодных условий и боевых действий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей.

Война •   •  2487 просмотра
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.

Общество •   •  3055 просмотра
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Увеличены графики отключения электроэнергии в Харьковской области и введены ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге, в то время как более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Общество •   •  4318 просмотра
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.

Война •   •  4335 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Война •   •  4107 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  4119 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  5680 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  22808 просмотра
Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых