Из-за очередной атаки рф на Херсонщину пострадали по меньшей мере четыре человека
Киев • УНН
Три человека были ранены и один пожилой мужчина погиб во время последнего российского обстрела в Херсонской области.
В результате сегодняшних обстрелов российских войск населенных пунктов Херсонской области пострадали еще по меньшей мере четыре человека. Пожилой мужчина погиб, еще по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, в Херсоне легкие ранения в результате вражеских обстрелов получил 56-летний мужчина. После оказания помощи он будет лечиться амбулаторно.
Под огнем россиян снова оказалось Никольское. От полученных ранений погиб 70-летний мужчина. Еще одна местная жительница, 50 лет, сейчас находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.
В результате обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.
Предварительно, также есть пострадавшие в Степановке и Чернобаевке. Информация уточняется, отметил Прокудин.
Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня ударили по двум населенным пунктам Херсонской области. В Никольском было зафиксировано не менее 26 вражеских "прилетов". Также россияне обстреляли Тягинку. В результате обстрелов погибли два человека.
Из-за очередной атаки рф на Херсонщину пострадали по меньшей мере четыре человека
Три человека были ранены и один пожилой мужчина погиб во время последнего российского обстрела в Херсонской области.
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