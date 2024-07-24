В результате ракетного удара по Холодногорскому району Харькова пострадали шестеро мирных жителей. По словам мэра Игоря Терехова и председателя ОГА Олега Синегубова, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В результате очередного ракетного удара российских войск по Харькову пострадали шестеро мирных жителей, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, пишет УНН.
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"В результате последнего ракетного удара по Харькову пострадали шестеро горожан. Им оказывают медицинскую помощь", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
"Шестеро гражданских пострадали в результате удара по Харькову", - указал также Синегубов в Telegram.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил "прилет в Холодногорский район Харькова".
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