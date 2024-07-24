Киев • УНН
В Харькове зафиксирован пятый взрыв за день в промышленной зоне. Глава ОГА предупредил об угрозе повторных ударов, а мэр сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Харькове зафиксирован пятый взрыв за день - в промышленной зоне, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных ударов, пишет УНН.
Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов!
"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне. По пострадавшим и разрушениям идет уточнение", - также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Харків: мер повідомив про ракетну атаку рф на інфраструктурний об'єкт, на місці сильна пожежа24 июля 2024, 09:21 • 32769 просмотров