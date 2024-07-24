В Харькове зафиксирован пятый взрыв за день - в промышленной зоне, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных ударов, пишет УНН.

Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов! - написал Синегубов в Telegram.

"Пятый "прилет" по городу за сегодня и снова по промышленной зоне. По пострадавшим и разрушениям идет уточнение", - также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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