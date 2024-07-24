Киев • УНН
Мэр Харькова сообщил о ракетной атаке на инфраструктурный объект города. На месте попадания возник сильный пожар, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о вражеской ракетной атаке на инфраструктурный объект города. На месте попадания возник сильный пожар, информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил городской голова в среду в Telegram, пишет УНН.
Ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания сильный пожар. О пострадавших и разрушениях информация уточняется
Потужні вибухи пролунали у Харкові на тлі повітряної тривоги24 июля 2024, 09:18 • 9518 просмотров