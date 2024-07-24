По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Взрыв в Харькове! Повторный взрыв в Харькове!" - написал Синегубов в Telegram.

"Звуки мощных взрывов раздались в Харькове. Будьте осторожны", - также сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

В Харьковской и ряде других областей - воздушная тревога.

В 12 часов Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики с востока, а позже - о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога, а также об угрозе применения баллистики на юге.

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