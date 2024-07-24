В результате вражеского ракетного удара по Харькову 24 июля поврежден офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD), уничтожены фасад и перекрытия на нескольких этажах, а также повреждены шесть автомобилей FSD, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Уточненная информация. Первое место удара по Харькову утром 24 июля - офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD). Российская ракета повредила здание офиса - сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram.

По данным прокуратуры, уничтожен фасад и перекрытия на нескольких этажах. Кроме этого, как сообщили в прокуратуре, в результате ракетного удара рф повреждены шесть автомобилей FSD.

Ворог обстріляв Харків та три райони області, уночі атакував балістикою та дронами