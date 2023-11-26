Из-за непогоды завтра школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер
Киев • УНН
Из-за непогоды школы Одесской области 27 ноября переходят на дистанционное обучение. О дальнейшем графике работы учебных заведений сообщат дополнительно.
Завтра, 27 ноября, школы Одесской области переводят на дистанционное обучение дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.- сообщил Кипер.
Кипер добавил, что пока что решение о дистанционной форме обучения принято на один день. Однако, в случае продолжения осложнения погоды, дистанционное обучение может быть продлено.
О дальнейшем графике работы учебных заведений глава ОВА пообещал сообщить дополнительно.
Призываю без лишней необходимости и сопровождения не отпускать детей на улицу. Будьте осторожны - резюмировал глава ОВА.
Из-за непогоды завтра школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер
Из-за непогоды школы Одесской области 27 ноября переходят на дистанционное обучение. О дальнейшем графике работы учебных заведений сообщат дополнительно.
За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров
За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.
Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов
Грузовые перевозки на некоторых пунктах пропуска на молдавско-румынской границе ограничены из-за плохих погодных условий, пропускаются только грузовики, оборудованные для работы в неблагоприятных погодных условиях.
Часть Одессы без света, всего из-за непогоды в области обесточен 131 населенный пункт
131 населенный пункт в Одесской области, включая часть Киевского района Одессы, обесточен после аварийного отключения, вызванного непогодой. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения по резервным линиям.
С завтрашнего дня польские перевозчики будут блокировать КПП "Шегини" круглосуточно
Польские перевозчики расширят свою блокаду на пункте пропуска "Шегини" до 24 часов, начиная с завтрашнего дня, при этом около 3500 грузовиков уже стоят в очереди на четырех польско-украинских пограничных пунктах пропуска. Украинские водители в Польше получили гуманитарную помощь в условиях кризиса.
Задержали супругов, которые пытались вывезти в Венгрию сотню золотых украшений
Украинских супругов поймали при попытке контрабанды 100 полиэтиленовых пакетов с золотыми украшениями в Венгрию. Стоимость драгоценностей потенциально может составлять миллионы гривен.
Ряд стран ЕС настаивают на смягчении санкций против россии в новом пакете - Bloomberg
Несколько стран ЕС настаивают на ослаблении предложенного 12-й пакета антироссийских санкций, чтобы избежать правовых проблем и неблагоприятных конкурентных условий для европейских компаний. Пакет имеет целью предотвратить уклонение от санкций через третьи страны, особенно в отношении приоритетных товаров, таких как полупроводники.
Минэнерго: в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС
Украина не испытывает ограничений в поставках электроэнергии, поскольку производство удовлетворяет потребительский спрос, только два энергоблока ТЭС находятся на коротком ремонте, а импортно-экспортные операции продолжаются.
На Херсонщине из-за непогоды и обстрелов рф обесточен ряд населенных пунктов
Сложные погодные условия и российские обстрелы оставили несколько населенных пунктов в Херсонской области без света, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
В россии мальчик потерял часть руки из-за взрыва кофемолки, которую нашел и принес домой его отец
Мальчик в России потерял руку от осколочных ранений после того, как кофемолка, которую его отец нашел на улице, взорвалась, когда ее включили. Эксперты-криминалисты обнаружили в обломках кофемолки фрагмент, похожий на электродетонатор.