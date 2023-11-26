Из-за непогоды завтра школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Завтра, 27 ноября, школы Одесской области переводят на дистанционное обучение дистанционное обучение из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.- сообщил Кипер.

Кипер добавил, что пока что решение о дистанционной форме обучения принято на один день. Однако, в случае продолжения осложнения погоды, дистанционное обучение может быть продлено.

О дальнейшем графике работы учебных заведений глава ОВА пообещал сообщить дополнительно.

Призываю без лишней необходимости и сопровождения не отпускать детей на улицу. Будьте осторожны - резюмировал глава ОВА.