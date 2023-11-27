Из-за непогоды в Украине ряд поездов следует с опозданием, ни один рейс не отменили: что известно

Вследствие сложных погодных условий в Украине некоторые поезда дальнего следования курсируют с опозданием более чем на час. К поездам, которые направляются в наиболее заснеженные регионы добавили вагоны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АО "Укрзализныця".

Несмотря на сильные снегопады поезда Укрзализныци продолжают курсировать по стране, ни один рейс не отменен - говорится в сообщении.

Из-за непогоды некоторые поезда дальнего следования следуют с отклонением от графика на более чем на час:

№247/248 Одесса - Киев,

№11/12,

№11/12 Одесса - Львов,

№7/8,

№7/8 Одесса - Харьков,

№53/54 Одесса - Днепр,

№253/254 Одесса - Кривой Рог,

№119/120 Львов - Запорожье.

Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

Отмечается, что "Укрзализныця" добавила вагоны к поездам, которые курсируют в наиболее заснеженные регионы:

+4 вагоны поезда №106 Одесса - Киев сегодня;

+4 вагоны поезда №248 Киев - Одесса сегодня;

+4 вагоны поезда №248 Одесса - Киев завтра;

+4 вагоны поезда №779 Сумы - Киев завтра.

Укрзализныця предлагает для путешествия в непогоду выбирать именно железнодорожный транспорт, который является самым безопасным и самым надежным.

Также пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления на вокзалах. А при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий.

Дополнение

В сутки с 26 на 27 ноября 2023 года снегопады наблюдались во всех регионах страны, толщина снежного покрова местами достигала 50 см. В общем железнодорожники убрали от снега около 5,4 тыс. стрелочных переводов и 36 пассажирских платформ. Последствия непогоды ликвидировали почти 2,5 тыс. железнодорожников.

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