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Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 15:14  •  8093 просмотра

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Непогода оставила без света 47 населенных пунктов в Запорожской области, от чего пострадали более 16 000 потребителей.

В результате ухудшения погодных условий обесточены 54 населенных пункта Запорожской области, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч потребителей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН

Из-за непогоды в области обесточены 54 населенных пункта, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч абонентов. Около 10 тысяч - в областном центре

- написал Малашко в Telegram.

По его словам, для ликвидации последствий непогоды задействовано 26 бригад, 23 единицы техники. 

На дорогах области работает снегоуборочная техника, расчищено более  400 километров дорог, использовано около 350 тонн песчано-соляной смеси. Значительных осложнений в движении по состоянию пока нет. Но следует учитывать, что местами есть намерзание и гололедица, указал Малашко. 

Также глава ОВА призвал по возможности отказаться от поездок на собственном авто без крайней необходимости. 

Дополнение

Завтра и послезавтра на дорогах Украины будет гололедица, I уровень опасности. Температура ночью опустится до - 20 градусов, а днем воздух прогреется до 7 градусов мороза.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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