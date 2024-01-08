Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
Непогода оставила без света 47 населенных пунктов в Запорожской области, от чего пострадали более 16 000 потребителей.
В результате ухудшения погодных условий обесточены 54 населенных пункта Запорожской области, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч потребителей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Из-за непогоды в области обесточены 54 населенных пункта, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч абонентов. Около 10 тысяч - в областном центре
По его словам, для ликвидации последствий непогоды задействовано 26 бригад, 23 единицы техники.
На дорогах области работает снегоуборочная техника, расчищено более 400 километров дорог, использовано около 350 тонн песчано-соляной смеси. Значительных осложнений в движении по состоянию пока нет. Но следует учитывать, что местами есть намерзание и гололедица, указал Малашко.
Также глава ОВА призвал по возможности отказаться от поездок на собственном авто без крайней необходимости.
Дополнение
Завтра и послезавтра на дорогах Украины будет гололедица, I уровень опасности. Температура ночью опустится до - 20 градусов, а днем воздух прогреется до 7 градусов мороза.
Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области
Непогода оставила без света 47 населенных пунктов в Запорожской области, от чего пострадали более 16 000 потребителей.
В Италии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия во время мемориального шествия
В Риме во время мероприятия в память об убитых неофашистах массово использовали древнеримское приветствие, которое считается фашистским, что вызвало скандал в стране.
Из-за сопротивления жителей ВОТ оккупанты запустили онлайн-сервис для паспортизации
Оккупанты запускают на ВОТ онлайн-паспортный сервис, который заставляет регистрироваться гражданских лиц, в том числе несовершеннолетних.
В оккупированном Крыму в районе Армянска замечен комплекс РЭБ
В Армянске (Крым) обнаружен комплекс радиоэлектронной борьбы.
Из-за похолодания растет потребление электроэнергии: украинцев призвали экономить "свет"
Укрэнерго сообщает о росте потребления электроэнергии на 13,4% в условиях резкого похолодания и призывает потребителей экономить энергию, чтобы не допустить перегрузки системы.
За решеткой 9 лет проведет информатор пророссийского блогера, работающий на фсб
Жителя Николаева, завербованного ФСБ для шпионажа в пользу России, приговорили к 9 годам заключения после разоблачения СБУ.
В Словакии Пеллегрини из правящей коалиции будет баллотироваться в президенты, назначил выборы на март
Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини объявил о проведении президентских выборов весной, сообщив о своем намерении баллотироваться на этот пост.
В Раде зарегистрировали законопроект об академической добропорядочности: о чем идет речь
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об академической добропорядочности, который определяет правила, нарушения и санкции для повышения качества образования.
В 2023 году значительно возросло количество погибших и пропавших без вести мигрантов на Средиземноморском пути
В 2023 году 974 мигранта погибли, а 1372 пропали без вести на Средиземном море, превысив показатели 2022 года.
В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи
Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.