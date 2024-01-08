Из-за непогоды полностью обесточены 47 населенных пунктов Запорожской области

В результате ухудшения погодных условий обесточены 54 населенных пункта Запорожской области, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч потребителей. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Из-за непогоды в области обесточены 54 населенных пункта, из них 7 частично. Без электричества остается более 16 тысяч абонентов. Около 10 тысяч - в областном центре - написал Малашко в Telegram.

По его словам, для ликвидации последствий непогоды задействовано 26 бригад, 23 единицы техники.

На дорогах области работает снегоуборочная техника, расчищено более 400 километров дорог, использовано около 350 тонн песчано-соляной смеси. Значительных осложнений в движении по состоянию пока нет. Но следует учитывать, что местами есть намерзание и гололедица, указал Малашко.

Также глава ОВА призвал по возможности отказаться от поездок на собственном авто без крайней необходимости.

Дополнение

Завтра и послезавтра на дорогах Украины будет гололедица, I уровень опасности. Температура ночью опустится до - 20 градусов, а днем воздух прогреется до 7 градусов мороза.