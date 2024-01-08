Синоптики попереджають про сильну ожеледицю на дорогах, I рівень небезпечності: погода на завтра
Київ • УНН
9-10 січня очікується ожеледиця на дорогах, вночі температура повітря знизиться до -20°C.
Завтра та післязавтра на дорогах України буде ожеледиця, I рівень небезпечності. Температура вночі опуститься до - 20 градусів, а вдень повітря прогріється до 7 градусів морозу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 9-10 січня на дорогах України ожеледиця.I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Деталі
Завтра, 9 січня в Україні хмарно з проясненнями. Вночі у південних та південно-східних областях, вдень на крайньому півдні країни сніг, місцями ожеледь, на решті території без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.
Температура вночі 15-20° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 25°, вдень 7-12°; у південних областях та на Закарпатті вночі 8-13° морозу, в Криму 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0°.
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