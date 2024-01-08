Через негоду повністю знеструмлено 47 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
Негода залишила без світла 47 населених пунктів у Запорізькій області, від чого постраждали понад 16 000 споживачів.
Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 54 населених пункти Запорізької області, з них 7 частково. Без електрики залишається понад 16 тисяч споживачів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Через негоду в області знеструмлено 54 населених пункти, з них 7 частково. Без електрики залишається понад 16 тисяч абонентів. Близько 10 тисяч - в обласному центрі
За його словами, для ліквідації наслідків негоди задіяно 26 бригад, 23 одиниці техніки.
На дорогах області працює снігоприбиральна техніка, розчищено понад 400 кілометрів доріг, використано близько 350 тонн піщано-соляної суміші. Значних ускладнень в русі станом наразі немає. Але слід враховувати, що місцями є намерзання та ожеледиця, вказав Малашко.
Також очільник ОВА закликав за можливості відмовитися від поїздок власним авто без крайньої необхідності.
Доповнення
Завтра та післязавтра на дорогах України буде ожеледиця, I рівень небезпечності. Температура вночі опуститься до - 20 градусів, а вдень повітря прогріється до 7 градусів морозу.