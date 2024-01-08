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Через негоду повністю знеструмлено 47 населених пунктів Запорізької області

Через негоду повністю знеструмлено 47 населених пунктів Запорізької області

Київ • УНН

 • 23447 перегляди

Негода залишила без світла 47 населених пунктів у Запорізькій області, від чого постраждали понад 16 000 споживачів.

Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 54 населених пункти Запорізької області, з них 7 частково. Без електрики залишається понад 16 тисяч споживачів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН

Через негоду в області знеструмлено 54 населених пункти, з них 7 частково. Без електрики залишається понад 16 тисяч абонентів. Близько 10 тисяч - в обласному центрі

- написав Малашко у Telegram.

За його словами, для ліквідації наслідків негоди задіяно 26 бригад, 23 одиниці техніки. 

На дорогах області працює снігоприбиральна техніка, розчищено понад  400 кілометрів доріг, використано близько 350 тонн піщано-соляної суміші. Значних ускладнень в русі станом наразі немає. Але слід враховувати, що місцями є намерзання та ожеледиця, вказав Малашко. 

Також очільник ОВА закликав за можливості відмовитися від поїздок власним авто без крайньої необхідності. 

Доповнення

Завтра та післязавтра на дорогах України буде ожеледиця,  I рівень небезпечності. Температура вночі опуститься до - 20 градусів, а вдень повітря прогріється до 7 градусів морозу.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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