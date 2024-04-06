из-за масштабных потерь в Украине россияне продолжают перебрасывать войска в оккупированный Джанкой - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой перебросили еще одну группу оккупантов, которые вскоре отправятся на фронт для компенсации потери россиян. Об этом заявили партизаны подпольного движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты "АТЕШ" подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город без изменений. Большие потери российских захватнических войск вынуждают кремль проводить скрытую мобилизацию компенсации этих потерь. В результате многие оккупанты прибывают в Джанкой для дальнейшего выдвижения на фронт - объяснили партизаны.

Отмечается, что в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины.

Напомним,

Партизанская группа "АТЕШ" в оккупированном Крыму обнаружила в Джанкое склады, используемые российскими войсками для хранения продовольствия, обмундирования и палаток, и передала их координаты украинским военным для возможных ударов.