Из-за махинаций Минфина с табачным акцизом, Украина может поссориться с ЕС и США

При этом, как отмечает автор, введение минимальной рыночной цены ударит только по самым малообеспеченным украинцам, которые сегодня покупают сигареты за 18-22 грн. Этот сегмент рынка покрывают небольшие отечественные производители, которые в результате повышения грозит банкротство. При этом сама идея МРЦ противоречит как украинскому законодательству, так и международным торговым нормам.

“Такой подход на самом деле противоречит Директиве ЕС 2011/64 / EU о структуре и ставке акцизного налога на табачные изделия, а также основным принципам Всемирной торговой организации. Уже были прецеденты, когда ЕС и США инициировали в рамках ВТО торговые споры со странами, которые вводили минимальные рыночные цены. Более того, введение “минималки” нарушит ряд норм Налогового кодекса и Закона Украины “О ценах и ценообразовании”, — сообщается в материале.

Впрочем, как отмечает автор, ни банкротство украинских предприятий, ни перспектива торговых споров с Евросоюзом и Соединенными Штатами не смущают министра финансов Александра Данилюка, а также главу Государственной Фискальной службы Мирослава Продана, которые, по слухам, уже поддержал законопроект.

“Сложно оценить, сколько украинцев будут покупать сигареты по новым ценам, а сколько перейдут на контрафакт, но ясно одно в гарантированном выигрыше окажутся международные табачные компании — они зачистят рынок от местных конкурентов и получат дополнительные прибыли. Потеряют простые люди и экономика страны. Но это, судя по всему, мало интересует отдельных чиновников, которые ради своей личной коррупционной выгоды, а по-другому это не назовешь, готовы наплевать на интересы государства и граждан”, — говорится в статье.