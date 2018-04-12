Через махінації Мінфіну з тютюновим акцизом, Україна може посваритися з ЄС і США

ukru
Ексклюзив
10:32 • 105930 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 84752 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 137039 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 137820 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 184015 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 175000 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 216738 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131621 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134979 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167963 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 105275 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 148908 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 115695 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 153392 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 108287 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 105930 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 137039 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 153387 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 148905 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 216738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 1020 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 20610 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 39445 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 41261 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 62900 перегляди
Актуальне
Через махінації Мінфіну з тютюновим акцизом, Україна може посваритися з ЄС і США

Через махінації Мінфіну з тютюновим акцизом, Україна може посваритися з ЄС і США

Київ • УНН

 • 22649 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство фінансів України в порушення вітчизняних і західних норм намагається пролобіювати підвищення цін на найдешевші сигарети до 26,8 грн за пачку. Уже навіть підготовлений відповідний законопроект. Про це йдеться в статті "Під прицілом: як Мінфін може сприяти монополізації ринку сигарет", передає УНН.

При цьому, як зазначає автор, введення мінімальної ринкової ціни вдарить лише по найменш забезпеченим українцям, які сьогодні купують сигарети за 18-22 грн. Цей сегмент ринку покривають невеликі вітчизняні виробники, яким в результаті підвищення загрожує банкрутство. При цьому сама ідея МРЦ суперечить як українському законодавству, так і міжнародним торговельним нормам.

"Такий підхід насправді суперечить Директиві ЄС 2011/64/EU про структуру і ставку акцизного податку на тютюнові вироби, а також основним принципам Світової організації торгівлі. Вже були прецеденти, коли ЄС і США ініціювали в рамках СОТ торгові суперечки з країнами, які вводили мінімальні ринкові ціни. Більш того, введення "мінімалки" порушить низку норм Податкового кодексу та Закону України "Про ціни і ціноутворення", - повідомляється в матеріалі.

Втім, як зазначає автор, ні банкрутство українських підприємств, ні перспектива торгових суперечок з Євросоюзом і Сполученими Штатами не бентежать міністра фінансів Олександра Данилюка, а також главу Державної фіскальної служби Мирослава Продана, які, за чутками, вже підтримали законопроект.

"Складно оцінити, скільки українців будуть купувати сигарети за новими цінами, а скільки перейдуть на контрафакт, але ясно одне в гарантованому виграші будуть міжнародні тютюнові компанії - вони зачистять ринок від місцевих конкурентів і отримають додаткові прибутки. Втратять прості люди і економіка країни. Але це, судячи з усього, мало цікавить окремих чиновників, які заради своєї особистої корупційної вигоди, а по-іншому це не назвеш, готові наплювати на інтереси держави і громадян", - йдеться в статті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68