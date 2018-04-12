Через махінації Мінфіну з тютюновим акцизом, Україна може посваритися з ЄС і США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство фінансів України в порушення вітчизняних і західних норм намагається пролобіювати підвищення цін на найдешевші сигарети до 26,8 грн за пачку. Уже навіть підготовлений відповідний законопроект. Про це йдеться в статті "Під прицілом: як Мінфін може сприяти монополізації ринку сигарет", передає УНН.
При цьому, як зазначає автор, введення мінімальної ринкової ціни вдарить лише по найменш забезпеченим українцям, які сьогодні купують сигарети за 18-22 грн. Цей сегмент ринку покривають невеликі вітчизняні виробники, яким в результаті підвищення загрожує банкрутство. При цьому сама ідея МРЦ суперечить як українському законодавству, так і міжнародним торговельним нормам.
"Такий підхід насправді суперечить Директиві ЄС 2011/64/EU про структуру і ставку акцизного податку на тютюнові вироби, а також основним принципам Світової організації торгівлі. Вже були прецеденти, коли ЄС і США ініціювали в рамках СОТ торгові суперечки з країнами, які вводили мінімальні ринкові ціни. Більш того, введення "мінімалки" порушить низку норм Податкового кодексу та Закону України "Про ціни і ціноутворення", - повідомляється в матеріалі.
Втім, як зазначає автор, ні банкрутство українських підприємств, ні перспектива торгових суперечок з Євросоюзом і Сполученими Штатами не бентежать міністра фінансів Олександра Данилюка, а також главу Державної фіскальної служби Мирослава Продана, які, за чутками, вже підтримали законопроект.
"Складно оцінити, скільки українців будуть купувати сигарети за новими цінами, а скільки перейдуть на контрафакт, але ясно одне в гарантованому виграші будуть міжнародні тютюнові компанії - вони зачистять ринок від місцевих конкурентів і отримають додаткові прибутки. Втратять прості люди і економіка країни. Але це, судячи з усього, мало цікавить окремих чиновників, які заради своєї особистої корупційної вигоди, а по-іншому це не назвеш, готові наплювати на інтереси держави і громадян", - йдеться в статті.