Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой

На столичной Кольцевой дороге из-за ДТП затруднено движение транспорта, сообщили в понедельник в патрульной полиции Киева, пишет УНН.

Детали

"В связи с ДТП на Кольцевой дороге, затруднено движение транспорта в направлении Жулянского путепровода", - указали патрульные в соцсетях.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

На обнародованном патрульными фото видно, что один из автомобилей перевернулся на бок.

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