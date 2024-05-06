Через ДТП на столичній Кільцевій ускладнено рух
Київ • УНН
На Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу в Києві через ДТП ускладнено рух транспорту.
На столичній Кільцевій дорозі через ДТП ускладнено рух транспорту, повідомили у понеділок у патрульній поліції Києва, пише УНН.
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"У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, ускладнений рух транспорту у напрямку Жулянського шляхопроводу", - вказали патрульні у соцмережах.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
На оприлюдненому патрульними фото видно, що один з автомобілів перекинувся на бік.
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