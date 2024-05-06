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Через ДТП на столичній Кільцевій ускладнено рух

Через ДТП на столичній Кільцевій ускладнено рух

Київ • УНН

 • 25250 перегляди

На Кільцевій дорозі в напрямку Жулянського шляхопроводу в Києві через ДТП ускладнено рух транспорту.

На столичній Кільцевій дорозі через ДТП ускладнено рух транспорту, повідомили у понеділок у патрульній поліції Києва, пише УНН.

Деталі

"У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, ускладнений рух транспорту у напрямку Жулянського шляхопроводу", - вказали патрульні у соцмережах.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

На оприлюдненому патрульними фото видно, що один з автомобілів перекинувся на бік.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція27.01.24, 04:52 • 33086 переглядiв

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