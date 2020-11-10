С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из Фонда борьбы с COVID-19 на сегодня уже использовано 39 млрд грн, или 59% средств. В то же время на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн, что хоть и составляет 40% от всех выделенных из фонда денег на отрасль, впрочем, достигает лишь 17% от всей потраченной суммы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.