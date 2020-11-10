С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

ukru
Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 5346 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 34479 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 46451 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 68870 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 88862 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 95715 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100411 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114165 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115219 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126431 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 99046 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 62671 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 82116 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 92916 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

09:14 • 40574 просмотра
публикации
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 34369 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 360203 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 311779 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 465727 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 431468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 122216 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 200181 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 227472 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 206574 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 292618 просмотра
Актуальное
С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

С потраченного из "ковидного" фонда на здравоохранение пошло лишь 17%

Киев  •  УНН

 • 11130 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Из Фонда борьбы с COVID-19 на сегодня уже использовано 39 млрд грн, или 59% средств. В то же время на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн, что хоть и составляет 40% от всех выделенных из фонда денег на отрасль, впрочем, достигает лишь 17% от всей потраченной суммы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минфина.

"По состоянию на 6 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 39 млрд грн, или 59% выделенных средств. Из них на здравоохранение использовано 6,6 млрд грн с 16,3 млрд грн предусмотренных средств, или 40%", - говорится в сообщении.

Отмечается, в сфере здравоохранения из фонда предусмотрено:

  • 100 млн грн на закупку аппаратов ИВЛ, из каких средств использовано 42 млн грн;
  • почти 3 млрд грн на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых пока использовано 709,7 млн грн;
  • на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн;
  • на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 3,2 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

"Важно, что кроме средств Фонда, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий, Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 8,0 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19", - отметили при этом в Минфине.

Кроме того, по состоянию на 5 ноября, как указано, из средств местных бюджетов израсходовано 3,8 млрд грн на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, ранее министр финансов Украины привел данные о расходах с "ковидного" фонда, которые вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, в частности на строительство дорог.

Также напомним, Кабмин выделил более 4 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом полицейским из фонда борьбы с COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы