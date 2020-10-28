Кабмін додатково виділив 2 млрд грн на доплати зайнятим в боротьбі з коронавірусом поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів додатково виділив майже 2 млрд грн на доплати зайнятим в боротьбі з коронавірусом співробітникам Національної поліції. Про це йдеться у постанові уряду № 966 від 13 жовтня 2020 року, передає УНН.
Так, нею вносяться зміни до пункту про видатки МВС у постанові № 485 від 10 червня. Постанова від 10 червня передбачала виділити Міністерству внутрішніх справ 2 млрд 701 млн 125,3 тис. гривень, зокрема Національній поліції - 2 млрд 249 млн 861 тис. гривень на безповоротній основі (видатки споживання), із фонду боротьби з COVID-19 для доплат співробітникам, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.
Так, зміни, внесені 13 жовтня, передбачають замінити ці цифри на 4 млрд 680 млмн 183,3 тис. грн і 4 млрд 228 млн 919 тис. грн відповідно.
Таким чином, МВС, а саме - Нацполіції, новою постановою додатково виділяється на ці цілі 1 млрд 979 млн 58 тис. грн.
Нагадаємо, за даними Мінфіну, із Фонду боротьби з COVID-19 витратили уже понад половину коштів.