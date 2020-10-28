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Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом полицейским

Кабмин дополнительно выделил 2 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом полицейским

Киев  •  УНН

 • 15073 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров дополнительно выделил почти 2 млрд грн на доплаты занятым в борьбе с коронавирусом сотрудникам Национальной полиции. Об этом говорится в постановлении правительства № 966 от 13 октября 2020 года, передает УНН.

Так, ею вносятся изменения в пункт о расходах МВД в постановлении № 485 от 10 июня. Постановление от 10 июня предусматривало выделить Министерству внутренних дел 2 млрд 701 млн 125,3 тыс. гривен, в частности конкретно Национальной полиции - 2 млрд 249 млн 861 тыс. гривен на безвозвратной основе (расходы потребления), из фонда борьбы с COVID-19 для доплат сотрудникам, обеспечивающим жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Так, изменения, внесенные 13 октября, предусматривают заменить эти цифры на 4 млрд 680 млмн 183,3 тыс. грн и 4 мллрд 228 млн 919 тыс. грн соответственно.

Таким образом, МВД, а именно - Нацполиции, новым постановлением дополнительно выделяется на эти цели 1 млрд 979 млн 58 тыс. грн.

Напомним, по данным Минфина, из Фонда борьбы с COVID-19 потратили уже более половины средств.

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