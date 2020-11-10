Із витраченого з "ковідного" фонду на охорону здоров'я пішло лише 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З Фонду боротьби з COVID-19 на сьогодні вже використано 39 млрд грн, або 59% коштів. Водночас на охорону здоров'я використано 6,6 млрд грн, що хоч і становить 40% від усіх виділених з фонду грошей на галузь, утім, сягає лише 17% від усієї витраченої суми. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінфіну.
"Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 вже використано 39 млрд грн, або 59% виділених коштів. З них на охорону здоров’я використано 6,6 млрд грн з 16,3 млрд грн передбачених коштів, або 40%", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, у сфері охорони здоров’я з фонду передбачено:
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- 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких коштів використано 42 млн грн;
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- майже 3 млрд грн на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я, з яких наразі використано 709,7 млн грн;
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- на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн;
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- на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн.
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"Важливо, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Так, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров’я вже здійснила оплати закладам охорони здоров’я на суму понад 8,0 млрд грн за послуги, що пов’язані із лікуванням COVID-19", - зауважили при цьому в Мінфіні.
Крім того, станом на 5 листопада, як вказано, з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів України навів дані про витрати з "ковідного" фонду, які викликали критику опонентів нинішньої влади через використання цих коштів на інші цілі, зокрема на будівництво доріг.
Також нагадаємо, Кабмін виділив понад 4 млрд грн на доплати зайнятим в боротьбі з коронавірусом поліцейським із фонду боротьби з COVID-19.