Администрация музеев Баварии сообщила, что в начале июля в одном из бараков Дахау пропал макет воронки душа, через которую подавали смертельный газ. Также исчезла задвижка газовой камеры, которой запирали заключенных перед умерщвлением. Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

В другом бывшем концлагере под Флоссенбюргом украли держатель умывальника, крышку дымохода и мемориальную доску бывшему заключенному Рудольфу Новаку.

Полиция проводит расследование, мотив похитителей пока не понятен. Скорее всего это коллекционеры.

В обоих музеях усилены меры безопасности.

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