Из музея концлагеря Дахау украли лейку душа и засов газовой камеры. В другом бывшем концлагере под Флоссенбюргом также исчезли некоторые артефакты, полиция проводит расследование.
Администрация музеев Баварии сообщила, что в начале июля в одном из бараков Дахау пропал макет воронки душа, через которую подавали смертельный газ. Также исчезла задвижка газовой камеры, которой запирали заключенных перед умерщвлением. Об этом пишет BILD, передает УНН.
Детали
В другом бывшем концлагере под Флоссенбюргом украли держатель умывальника, крышку дымохода и мемориальную доску бывшему заключенному Рудольфу Новаку.
Полиция проводит расследование, мотив похитителей пока не понятен. Скорее всего это коллекционеры.
В обоих музеях усилены меры безопасности.
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