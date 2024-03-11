Дело "концлагеря Ягодное": оккупанты получили от суда самый высокий срок наказания - по 12 лет тюрьмы
Киев • УНН
15 российских солдат получили 12-летние сроки за удержание 368 гражданских лиц, в том числе 69 детей, в качестве "живого щита" в тесном подвале в течение месяца в селе Ягодное Черниговской области, что привело к гибели 10 человек.
Черниговский районный суд вынес приговор 15 российским военнослужащим, которые в марте 2022 года совершили военные преступления против жителей села Ягодное в Черниговской области. Они в течение месяца удерживали в тесном подвале 368 человек, прикрываясь ими, как живым щитом. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на приговор суда, передает УНН.
Детали
"Все обвиняемые оккупанты получили самый высокий срок наказания по ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса - 12 лет заключения. Срок отбывания наказания будет считаться со дня фактического задержания осужденных", - говорится в сообщении.
Как указано, приговор касается таких 15 российских солдат:
- Суван Сиин-оол;
- Айгарим Монгуш;
- Назити Монгуш;
- Эрес Ооржак;
- Ариан Хертек;
- Саян Хомушка;
- Алексей Борисов;
- Буян Дадар-оол;
- Шолбан Дамбар-оол;
- Доржу Демир-оол;
- Сайн Кенден;
- Виталий Монгуш;
- Аржан Саай;
- Буян Доржу;
- Амир Кенденов.
По пол квадратного метра на каждого: в КНИИСЭ рассказали о том, как военные рф держали "на подвале" жителей Черниговской области16 июля 2023, 18:05 • 545773 просмотра
Как установило следствие, российские военные удерживали людей в подвале Ягодного с 3 по 31 марта 2022 года. В помещении площадью 197 квадратных метров почти месяц находились 368 пострадавших, среди которых 69 детей. Самому младшему ребенку было полтора месяца, а самому старшему по возрасту заложнику - 93 года.
Фактически людей, которые удерживались в подвале, использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом" оккупантов, отмечала прокуратура.
Из-за нечеловеческих условий содержания - отсутствие достаточного пространства, надлежащих санитарных условий, доступа к воздуху, еде, воде - умерли 10 человек.
Напомним
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели исследование по фактам преступлений россиян, совершенных в марте 2022 года в поселке Ягодное в Черниговской области.
"В сотрудничестве с иностранными коллегами экспертами Института был осуществлен осмотр и детальная фиксация обстановки на месте происшествия. Использовалось 3D-сканирование и аэрофотосъемка всей территории населенного пункта", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.
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