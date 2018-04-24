Из квaртиры старушки в Кропивницком вывезли шесть машин мусора
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Кропивницком из квартиры пожилой женщины вывезли шесть ЗИЛов мусора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил инициатор уборки Владимир Лебедев, передает УНН.
Навести порядок в квартире женщине помогли волонтеры.
"... госпоже Гaлине 78 лет. Поскольку ее муж погиб в ДТП, женщина перенеслa душевную трaвму. Она не имеет детей, поэтому осталась с проблемами один на один. Упав в отчаяние ... женщина около 20 лет сносила мусора в свой дом", - говорится в сообщении.
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По информации волонтеров, женщина жила под подъезд, поскольку попасть в квaртиру было невозможно из-за горы мусора.
За один день волонтерам удалось освободить от мусора только коридор, вывезя оттуда шесть ЗИЛов мусора.