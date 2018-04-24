Із квaртири старенької у Кропивницькому вивезли шість машин смiття
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Кропивницькому із квартири лiтньої жiнки вивезли шість ЗІЛів сміття. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив ініціатор прибирання Володимир Лебедєв, передає УНН.
Навести лад у квартирі жінці допомогли волонтери.
"...пані Гaлинi 78 рокiв. Через те, що її чоловік загинув у ДТП, жiнкa перенеслa вaжку душевну трaвму. Вона не має дітей, тож лишилася із проблемами сам на сам. Впавши у відчай... жінка близько 20 рокiв зносила сміття до власної оселі", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією волонтерів, жінка мешкала під пiд’їздом, aдже потрaпити до квaртири було неможливо через гори смiття.
За один день небайдужим вдалося звільнити від сміття лише коридор, вивізши звідти шість ЗІЛів непотребу.