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Из "ковидного" фонда потратят 60 млн грн на заготовку "антиковидной" плазмы - Ляшко

Из "ковидного" фонда потратят 60 млн грн на заготовку "антиковидной" плазмы - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 11075 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из так называемого "ковидного" фонда планируют потратить дополнительно 60 млн грн для обеспечения учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов расходными материалами для тестирования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы планируем использовать 1 млрд 259 млн гривен, которые были предварительно выделены на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения для передачи в виде субвенции в регионы. Указанные средства будут переданы областям для проведения закупок по упрощенным процедурам, так как это целевые расходы на противодействие COVID-19", - рассказал Ляшко.

Из общей суммы 60 млн гривен будут использованы для закупки иммуноферментных тестов на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2 в донорской крови переболевших, которую будут использовать для изготовления "ковидной" плазмы.

"Дополнительно 60 млн - это обеспечение учреждений здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов расходными материалами для тестирования на выявление антител к коронавирусу SARS-CoV-2", - сообщил Ляшко.

Лечение "ковид"-пациентов плазмой из крови тех, кто выздоровел, демонстрирует высокие положительные результаты во всем мире. Оно заключается в переливании тяжелобольным COVID-19 плазмы с антителами, которую получают из крови тех, кто уже переболел и получил антитела к коронавирусу.

Для выявления доноров с высокими маркерами антител в крови для заготовки плазмы необходимо провести массовый скрининг населения Украины методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирования). Более того, массовый скрининг населения на COVID-19 замедлит темпы распространения коронавируса.

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