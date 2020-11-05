Із "ковідного" фонду витратять 60 млн грн на заготівлю "антиковідної" плазми – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із так званого "ковідного" фонду планують витратити додатково 60 млн грн для забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Про це УНН повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Ми плануємо використати 1 млрд 259 мільйонів гривень, які були попередньо виділені на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення для передачі у вигляді субвенції у регіони. Зазначені кошти будуть передані областям для проведення закупівель за спрощеними процедурами, так як це цільові витрати на протидію COVID-19", - розповів Ляшко.
Із загальної суми 60 мільйонів гривень будуть використані для закупівлі імуноферментних тестів на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 у донорській крові перехворілих, яку будуть використовувати для виготовлення "ковідної" плазми.
"Додатково 60 мільйонів – це забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2", - повідомив Ляшко.
Лікування "ковід"-пацієнтів плазмою з крові тих, хто одужав, демонструє високі позитивні результати в усьому світі. Воно полягає у переливанні важкохворим на COVID-19 плазми з антитілами, яку отримують із крові тих, хто вже перехворів і отримав антитіла до коронавірусу.
Для виявлення донорів з високими маркерами антитіл у крові для заготівлі плазми необхідно провести масовий скринінг населення України методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування). Більше того, масовий скринінг населення на COVID-19 сповільнить темпи поширення коронавірусу.