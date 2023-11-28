Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА

За месяц, с начала объявления обязательной эвакуации, из 23 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали 630 детей с их родителями, сообщил в эфире телемарафона председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Александр Прокудин, за месяц из опасных районов Херсонской области удалось эвакуировать 630 детей с их семьями.

Сейчас в 14 населенных пунктах уже не проживают семьи с детьми. Пятеро несовершеннолетних остаются в Каховском районе, семеро - в Бериславском, 150 - в Херсонском районе. С полицией, волонтерами, местными властями разговариваем с людьми, убеждаем, что сейчас лучше уехать, чтобы их дети были в безопасности - сказал Прокудин.

Прокудин добавил, что эвакуированные семьи готовы встретить в Хмельницкой, Франковской, Одесской, Днепре и Киеве.

"Хочу подчеркнуть, что такие услуги как дорога, проживание, психологическая, юридическая помощь абсолютно бесплатные", - добавил председатель ОВА.

Напомним

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