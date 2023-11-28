Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  152220 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  147338 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  148523 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  142728 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  146493 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  138238 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  133341 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  286581 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  459334 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194145 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  462056 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61633 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213300 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  32350 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  459334 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  462056 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  402903 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  380712 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  378002 просмотра
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Новости по теме

Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА

630 детей и их семьи были эвакуированы из Херсонской области из-за вражеских обстрелов; чиновники продолжают убеждать оставшиеся семьи выехать в безопасное место.

Общество •   •  10492 просмотра
Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА

кремль приказал усилить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях до "выборов путина" - ГУР

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в рамках подготовки к выборам кремль планирует увеличить принудительную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.

Война •   •  15340 просмотра
кремль приказал усилить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях до "выборов путина" - ГУР

Новое правительство польского премьер-министра Моравецкого может не получить вотум доверия парламента

Новоназначенное правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в котором преобладают женщины и новые члены, рискует не получить вотум доверия, поскольку его правящая партия не имеет парламентского большинства.

Политика •   •  13202 просмотра
Новое правительство польского премьер-министра Моравецкого может не получить вотум доверия парламента

На Волыни водитель авто не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие и раненые

Водитель Honda не справился с управлением и врезался в микроавтобус в Волынской области, в результате чего два человека погибли в автомобиле, а водитель и пассажир микроавтобуса получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  11505 просмотра
На Волыни водитель авто не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие и раненые

Жену Буданова отравили тяжелыми металлами - СМИ

Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, получила диагноз "отравление тяжелыми металлами", сообщают источники СМИ в правоохранительных органах.

Общество •   •  14801 просмотра
Жену Буданова отравили тяжелыми металлами - СМИ

США перечислят в Фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро

USAID выделило 25 миллионов долларов США Фонду энергетической поддержки Украины - первый вклад США - на закупку оборудования для ремонта критически важной инфраструктуры. Общий вклад Украины в этот фонд превышает 329 миллионов евро.

Экономика •   •  15051 просмотра
США перечислят в Фонд поддержки энергетики Украины 23 млн евро

Средняя зарплата в Украине упала на 3,3% за квартал

В третьем квартале среднемесячная заработная плата в Украине снизилась на 3,3% до 14 097,73 грн по сравнению со средним показателем во втором квартале, который составлял 14 582,68 грн.

Экономика •   •  14581 просмотра
Средняя зарплата в Украине упала на 3,3% за квартал

Пользователи Google Drive сообщили, что их загруженные файлы исчезли из облачного хранилища без предупреждения

Пользователи Google Диска сталкиваются с проблемами исчезновения файлов, причем сообщается о полном исчезновении файлов из облачного сервиса, потере доступа к файлам и проблемах со структурой папок, которые возвращаются к состоянию мая 2023 года.

Технологии •   •  13761 просмотра
Пользователи Google Drive сообщили, что их загруженные файлы исчезли из облачного хранилища без предупреждения

Трампу не разрешили вызвать в суд членов спецкомитета: адвокаты думают над следующим шагом

Федеральный судья отказал адвокатам Трампа в возможности вызвать в суд членов Специального комитета Палаты представителей по делу о выборах 2020 года.

Новости Мира •   •  11201 просмотра
Трампу не разрешили вызвать в суд членов спецкомитета: адвокаты думают над следующим шагом

Ветеранам-военным продлили срок для обращения на получение выплат ко Дню Независимости: что известно

Кабинет министров Украины продлил срок подачи заявок на получение единовременной денежной помощи ко Дню Независимости до 10 декабря.

Общество •   •  13275 просмотра
Ветеранам-военным продлили срок для обращения на получение выплат ко Дню Независимости: что известно