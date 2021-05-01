Из 10 млн вакцинированных только 0,06% заразились повторно - академик

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“Действие вакцин показывает, что они крайне эффективны. И если летом прошлого года клинические испытания, осуществленные на десятках тысяч людей, показали высокую эффективность вакцин, то сейчас данные свидетельствуют уже о десятках и сотнях миллионов людей”, — прокомментировал Сергей Комиссаренко.

Тезис об эффективности вакцины в борьбе с вирусом ученый проиллюстрировал результатам мировых исследований.

“При анализе состояния 10 млн вакцинированных людей выяснилось, что среди них лишь около 6000 (0,06%, — ред.) заразились повторно. В Гарвардском университете проанализировали 500 тыс. человек, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер, только 5 тыс. человек заболели, но очень слабо, и лишь 50 человек госпитализированы. но заболевание проходили легко, не было ни одного умершего”, — акцентировал академик.

Детали

Он добавил, что подобная статистика должна стать крепким аргументом в дискуссиях с противниками вакцинации.

“Представьте, какой удар эти данные наносят по платформе так называемых антивакцинаторов. Ну, что может еще убедить людей в том, что вакцинироваться нужно? И теперь Украина должна организовать эффективную вакцинацию”, — резюмировал Сергей Комиссаренко.

Академик отметил, что следует задуматься о продолжительности периода спада заболеваемости, и напомнил, что есть три пути борьбы с инфекционными заболеваниями: противовирусные лекарства, которые пока не найдены, а также карантинные мероприятия и вакцина.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 078 086 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 436 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.