В Україні вже 2,078 млн випадків COVID-19, за добу - 8 549

КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 квітня, - 8,5 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.