В Україні вже 2,078 млн випадків COVID-19, за добу - 8 549
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,078 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 30 квітня, - 8,5 тисяч, що менше, ніж днем раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
“8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників”, — інформує Степанов.
Також за минулу добу
▪️госпіталізовано — 3 051 особа;
▪️летальних випадків — 351;
▪️одужало — 14 956 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу — 83 336(зокрема методом ПЛР — 37 455, методом ІФА — 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 32 865).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 2 078 086 осіб;
одужало — 1 670 481 особа;
летальних випадків — 44 436;
проведено ПЛР-тестувань — 9 456 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.
49 985 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 квітня 2021 року в Україні. 752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
м. Київ — 671 випадок/ 6 911 щеплень;
Вінницька область — 196 випадків/ 2 369 щеплень;
Волинська область — 185 випадків/ 447 щеплень;
Дніпропетровська область — 745 випадків/ 3 504 щеплення;
Донецька область — 570 випадків/ 3 015 щеплень;
Житомирська область — 218 випадків/ 1 287 щеплень;
Закарпатська — 129 випадків/ 548 щеплень;
Запорізька область — 405 випадків/ 1 612 щеплень;
Івано-Франківська область — 131 випадок/ 219 щеплень;
Київська область — 433 випадки/ 3 735 щеплень;
Кіровоградська область — 173 випадки/ 1 434 щеплення;
Луганська область — 157 випадків/ 531 щеплення;
Львівська область — 448 випадків/ 1 273 щеплення;
Миколаївська область — 245 випадків/ 2 176 щеплень;
Одеська область — 454 випадки/ 1 660 щеплень;
Полтавська область — 385 випадків/ 2 980 щеплень;
Рівненська область — 291 випадок/ 1 158 щеплень;
Сумська область — 188 випадків/ 1 912 щеплень;
Тернопільська область — 200 випадків/ 1 013 щеплень;
Харківська область — 730 випадків/ 4 938 щеплень;
Херсонська область — 187 випадків/ 1 341 щеплення;
Хмельницька область — 446 випадків/ 1 084 щеплення;
Черкаська область — 537 випадків/ 2 807 щеплень;
Чернівецька область — 98 випадків/ 620 щеплень;
Чернігівська область — 327 випадків/ 1 411 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.