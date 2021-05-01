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В Украине уже 2,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 549

В Украине уже 2,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 549

Киев  •  УНН

 • 19631 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 апреля, - 8,5 тысяч, что меньше, чем днем ранее. Выздоровели в сутки больше, чем заболевших. Об этом сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников”, — информирует Степанов.

Также за минувшие сутки
▪️госпитализовано — 3051 человек;
▪️летальних случаев — 351;
▪️одужало — 14956 человек;
▪️здийснено тестирований за сутки — 83 336 (в том числе методом ПЦР — 37455, методом ИФА — 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32865).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2078086 человек;
выздоровели — 1670481 человек;
летальных исходов — 44 436;
проведения ПЦР-тестов — 9456234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

49985 человек привито против COVID-19 за сутки 30 апреля 2021 в Украине. 752295 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев — 671 случай / 6911 прививок;
Винницкая область — 196 случаев / 2369 прививок;
Волынская область — 185 случаев / 447 прививок;
Днепропетровская область — 745 случаев / 3504 прививки;
Донецкая область — 570 случаев / 3015 прививок;
Житомирская область — 218 случаев / 1287 прививок;
Закарпатская — 129 случаев / 548 прививок;
Запорожская область — 405 случаев / 1612 прививок;
Ивано-Франковская область — 131 случай / 219 прививок;
Киевская область — 433 случая / 3735 прививок;
Кировоградская область — 173 случая / 1434 прививки;
Луганская область — 157 случаев / 531 прививки;
Львовская область — 448 случаев / 1273 прививки;
Николаевская область — 245 случаев / 2176 прививок;
Одесская область — 454 случая / 1660 прививок;
Полтавская область — 385 случаев / 2980 прививок;
Ровенская область — 291 случай / 1158 прививок;
Сумская область — 188 случаев / 1912 прививок;
Тернопольская область — 200 случаев / 1013 прививок;
Харьковская область — 730 случаев / 4938 прививок;
Херсонская область — 187 случаев / 1341 прививки;
Хмельницкая область — 446 случаев / 1084 прививки;
Черкасская область — 537 случаев / 2807 прививок;
Черновицкая область — 98 случаев / 620 прививок;
Черниговская область — 327 случаев / 1411 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

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