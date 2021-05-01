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Із 10 млн вакцинованих лише 0,06% заразилися повторно — академік

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Україна повинна провести кампанію вакцинації проти COVID-19, оскільки ефективність щеплень підтверджується світовим досвідом. Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив директор Інституту біохімії Національної академії наук України Сергій Комісаренко, передає УНН.

Цитата

"Дія вакцин демонструє, що вони вкрай ефективні. І якщо влітку минулого року клінічні випробування, здійснені на десятках тисяч людей, показали високу ефективність вакцин, то зараз дані свідчать вже про десятки й сотні мільйонів людей", — прокоментував Сергій Комісаренко.

Тезу про ефективність вакцини в боротьбі з вірусом учений проілюстрував результатами світових досліджень.

"Під час аналізу стану 10 млн вакцинованих людей з'ясувалося, що серед них лише близько 6 тисяч (0,06%, — ред.) заразилися повторно. У Гарвардському університеті проаналізували 500 тис. людей, двічі вакцинованих в Ізраїлі. З них ніхто не помер, лише 5 тис. осіб захворіли, але дуже слабко, і лише 50 осіб госпіталізовано. Але захворювання проходили легко, не було жодного померлого", — акцентував академік.

Деталі

Він додав, що подібна статистика повинна стати міцним аргументом у дискусіях з противниками вакцинації.

"Уявіть, якого удару ці дані завдають по платформі так званих антивакцинаторів. Ну, що може ще переконати людей в тому, що вакцинуватися потрібно? І тепер Україна повинна організувати ефективну вакцинацію", — резюмував Сергій Комісаренко.

Академік зауважив, що слід задуматися про тривалість періоду спаду захворюваності, і нагадав, що є три шляхи боротьби з інфекційними захворюваннями: противірусні ліки, які поки не знайдені, а також карантинні заходи й вакцина.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 078 086 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 436 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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