С 1 января в Украине появился новый вид отпуска

В Законе Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке. Таким правом смогут воспользоваться работники, являющиеся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года - продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а также члены добровольных формирований гражданской защиты - продолжительностью до 5 календарных дней в год для привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты.

Изменения к закону, закрепляющие это право, вступили в силу 1 января.