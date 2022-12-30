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Із 1 січня в Україні з’явився новий вид відпустки

Із 1 січня в Україні з’явився новий вид відпустки

Київ • УНН

 • 1148271 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні з’явився новий вид відпустки без збереження заробітної плати. Передбачений він для членів добровільної пожежної охорони, повідомляє УНН.

В Законі України «Про відпустки» передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, - тривалістю до 5 календарних днів щороку, а також члени добровільних формувань цивільного захисту - тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Зміни до закону, які закріплюють це право, набули чинності 1 січня.

Українські Національні Новини

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