Із 1 січня в Україні з’явився новий вид відпустки

В Законі України «Про відпустки» передбачено надання відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, - тривалістю до 5 календарних днів щороку, а також члени добровільних формувань цивільного захисту - тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Зміни до закону, які закріплюють це право, набули чинності 1 січня.