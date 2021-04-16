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Ивченко рассказал, чего ожидать от встречи президентов Зеленского и Макрона

Ивченко рассказал, чего ожидать от встречи президентов Зеленского и Макрона

Киев  •  УНН

 • 12455 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала "Рада" рассказал, чего можно ожидать от встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона и повлияет ли она положительно в контексте ситуации на Донбассе, передает УНН.

Цитата:

"Мне бы хотелось, чтобы и Макрон тоже занял жесткую позицию, дал представителя по Северному потоку. Фактически, будет специальное внимание США по Северному потоку, поскольку эти бряцания оружием, перевозки танков сотнями, подведение 4 тысяч солдат в боевой готовности к границам Украины, ядерное оружие в Крыму, флот, втрое уже больше, чем он был при том, когда полуостров был под украинским флагом, означает, что РФ пытается как страна, которая имеет сегодня ядерное оружие, давить на соседние страны", - считает Ивченко.

Детали

Он отметил, что сейчас поддержка Украины иностранными партнерами является ключевым аспектом для противодействия России.

"Вы видели, что сказала Варшава, что говорят Балтийские страны. Турция уже нам готова давать новейшие инновационные беспилотники. И нам хочется, чтобы действительно Макрон занял позицию, нас поддержал ЕС и европейские страны, и вместе мы оказывали давление для того, чтобы прекратить бряцание оружием РФ, чтобы стабильный мир был в Европе, и, конечно, чтобы РФ освободила эти территории, где она уже провела де-факто оккупацию", - отметил Ивченко.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон примет Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 16 апреля. Президенты двух стран встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

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