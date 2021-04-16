Івченко розповів, чого очікувати від зустрічі президентів Зеленського та Макрона

Цитата:

“Мені б хотілося, щоб і Макрон теж зайняв жорстку позицію, дав представника по Північному потоку. Фактично, буде спеціальна увага США по Північному потоку, оскільки ці брязкання зброєю, перевезення танків сотнями, підведення 4 тисяч солдатів у бойовій готовності до кордонів України, ядерна зброя в Криму, флот, який втричі вже більший, ніж він був при тому, коли півострів був під українським прапором, означає, що РФ намагається як країна, яка має на сьогодні ядерну зброю, тиснути на сусідні країни”, — вважає Івченко.

Деталі

Він наголосив, що наразі підтримка України іноземними партнерами є ключовим аспектом для протидії Росії.

“Ви бачили, що сказала Варшава, що кажуть Балтійські країни. Туреччина вже нам готова давати новітні інноваційні безпілотники. І нам хочеться, щоб дійсно Макрон зайняв позицію, нас підтримав ЄС і європейські країни, і разом ми тиснули задля того, щоб припинити брязкання зброєю РФ, щоб стабільний мир був у Європі, і, звичайно, щоб РФ звільнила ці території, де вона вже провела де-факто окупацію”, — зауважив Івченко.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон прийме Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 16 квітня. Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.