Ивченко назвал антикризисные меры для поддержки бизнеса в период карантина

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Финансовые стимулы и изменение системы налогообложения может помочь предпринимателям продержаться во время карантина. Сумма в 8 тысяч гривен выплат предпринимателям существенно ситуацию не меняет. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал народный депутат Вадим Ивченко, передает УНН.

Цитата:

"Я говорю о финансовых стимулах и изменении налогообложения. Это все возможно: не воровать на "Большом строительстве", а уменьшить ЕСВ, сказать: за эти месяцы будете платить тогда, когда хотите, это ЕСВ - а это 22% от заработной платы. С НДФЛ - то же самое можно сделать. Дать возможность в рассрочку заплатить арендную плату, если сегодня закрыть магазин, или бар, или клуб. Много возможностей у законодателя помочь, не обязательно давать средства", - объясняет депутат.

Детали

У власти есть все необходимые инструменты, поэтому порой нет необходимости выдавать миллиарды напрямую, считает Ивченко.

"Средства давать исключительно или в приоритете тем, кто работал и закрылся, или кто сократился и хочет развиваться больше, кто хочет продукцию с добавленной стоимостью сделать, а не скупщикам и спекулянтам. Надо смотреть точечно, как можно давать бизнесу развиваться во время пандемии и после нее", - отметил нардеп.

Дополнение

Добавим, что народный депутат Вадим Ивченко считает, что из-за ряда своих действий власть потеряла доверие общества и повысила градус напряжения. В этой ситуации для стабилизации необходимы скорейшие изменения общественно-экономической политики и правительства.

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