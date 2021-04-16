Івченко назвав антикризові заходи для підтримки бізнесу у період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фінансові стимули та зміна системи оподаткування може допомогти підприємцям протриматися під час карантинних обмежень. Сума у 8 тисяч гривень виплат підприємцям суттєво ситуацію не змінює. Про це в ефірі телеканалу “Рада” розповів народний депутат Вадим Івченко, передає УНН.
Цитата:
“Я кажу про фінансові стимули та зміну оподаткування. Це все можливо: не красти на "Великому будівництві“, а зменшити ЄСВ, сказати: за ці місяці будете платити тоді, коли хочете, цей ЄСВ — а це 22% від заробітної плати. З ПДФО — те ж саме можна зробити. Дати можливість в розстрочку заплатити орендну плату, якщо сьогодні закрити магазин, чи бар, чи клуб. Багато є можливостей у законодавця допомогти, не обов’язково давати кошти”, — пояснює народний депутат.
Деталі
У влади є всі необхідні інструменти, тому часом немає потреби видавати мільярди напряму, вважає Івченко.
“Кошти давати виключно або у пріоритеті тим, хто працював і закрився, або хто скоротився і хоче розвиватися більше, хто хоче продукцію з доданою вартістю зробити, а не скупникам і спекулянтам. Треба дивитися точково, як можна давати бізнесу розвиватися під час пандемії та після неї”, — зауважив нардеп.
Доповнення
Додамо, що народний депутат Вадим Івченко вважає, що низкою своїх дій влада втратила довіру суспільства та підвищила градус напруги. У цій ситуації для стабілізації необхідні якнайшвидші зміни суспільно-економічної політики та уряду.