Иванна Климпуш-Цинцадзе: ЕС не осознает угрозу РФ
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 10 мая УНН. Европейский Союз не осознает в полной мере, что уже втянут в противостояние с Россией. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе конференции “Европейское будущее” в Сибиу, 10 мая, передает корреспондент УНН.
"Европа уже в состоянии войны с Россией, Европа просто не хочет этого осознавать", - сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопрос модератора, будет ли ЕС втянут в войну с РФ, в случае дальнейшей европейской интеграции Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Процесс назначения на руководящие должности в ЕС начнется сразу после выборов в ЕП - Туск
Напомним, что 27 европейских лидеров в ходе неформального саммита ЕС в Сибиу 9 мая приняли декларацию, которая будет основой для принятия стратегии ЕС на саммите в июне на следующие 5 лет.